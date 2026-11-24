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В Ногинске провели вечернюю экскурсию для людей с ОВЗ

Участники семейного клуба «В кругу друзей» с ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающие 21 ноября посетили исторический микрорайон Глухово в Ногинске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсию провела Евгения Кудрявцева — педагог центра дополнительного образования для детей и взрослых, опытный экскурсовод и автор-составитель книги «Дореволюционная Глуховка. Морозовы-Захаровичи в истории Богородского края».

Участники познакомились с наследием Захара Морозова и историей созданного им предприятия. Экскурсовод рассказала о самой красивой школе России, первом в мире памятнике В. И. Ленину, вкладе В. П. Ногина в развитие Глуховки и других выдающихся земляках. Гости посетили экспозицию старейшей фабрики, осмотрели архитектуру микрорайона и прогулялись по парку.

Организаторы уделили особое внимание доступности и инклюзивности. Такие встречи помогают людям с особыми потребностями знакомиться с родным краем и чувствовать себя частью городского сообщества. Этот подход отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство» по развитию маршрутов для разных категорий гостей.

Завершилась прогулка приемом в компании «Богородский пряник», где участникам предложили чай и дегустацию продукции.

«Было очень интересно, познавательно. Узнали много нового об истории родного города!» — поделились участники.

Краеведческие программы знакомят жителей и гостей с наследием Богородского края и поддерживают интерес к местному туризму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.