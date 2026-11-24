Театр и галерея в Химках принимают посетителей по Пушкинской карте

Молодые люди от 14 до 22 лет могут оплатить Пушкинской картой посещение театра «Наш дом» и картинной галереи имени Сергея Горшина в Химках. Ежегодно на культурные мероприятия по программе выделяют 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пушкинская карта позволяет молодым людям от 14 до 22 лет ежегодно тратить 5 тыс. рублей на билеты в театры, музеи, на концерты и выставки. В Химках к программе присоединились театр «Наш дом» и картинная галерея имени С. Н. Горшина.

В репертуаре театра — русская и зарубежная классика, советская и современная драматургия. Здесь ставят произведения Пушкина, Лермонтова, Островского, Гоголя, Достоевского, Мольера, Шекспира, Сервантеса и Марка Твена. Также в афише — постановки по текстам Булгакова, Шукшина, Васильева, Арбузова, Камю, Уильямса, Беккета, Вуди Аллена, Вебера и современных русских авторов, в том числе Дмитрия Данилова, Владимира Сорокина и братьев Дурненковых.

Большая сцена театра находится на улице Калинина, 2, Малая — на улице Маяковского, 22. Билеты продаются на сайте театра и в кассе Большой сцены. Возрастная маркировка — 0+.

Картинная галерея имени С. Н. Горшина расположена на улице Московской, 15. Здесь можно увидеть картины и этюды Айвазовского, Маковского, Поленова, Саврасова, Шишкина и других мастеров русской живописи. Возрастная маркировка — 0+.

Для оформления Пушкинской карты нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подтвердить учетную запись. Затем необходимо скачать приложение «Госуслуги Культура», авторизоваться, выбрать оформление карты и следовать инструкции. Выпущенная виртуальная карта появится в приложении.

Полный список доступных по программе событий размещен в приложении «Госуслуги Культура» и на сайте «Культура.РФ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.