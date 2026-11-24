В Химках провели праздник для многодетных мам в Троицком храме

Праздник «День заботы для многодетных мам» состоялся 23 ноября в Троицком храме на Сходне в преддверии Дня матери. Участницы посетили лекцию и творческие мастер-классы, пока для детей работала отдельная программа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник в Троицком храме на Сходне организовали, чтобы дать многодетным мамам время для себя, подарить новые впечатления и подчеркнуть значимость их ежедневного труда. Программа объединила духовную поддержку, практические советы и творчество.

Иерей Глеб Курский провел лекцию о бережном отношении к себе и сохранении внутреннего баланса в ритме жизни большой семьи. Специалист по коррекции лица и тела Олеся Популова поделилась рекомендациями по заботе о самочувствии.

Вместе с матушкой Златой участницы создавали флористические композиции. Екатерина Афанасьева провела мастер-класс по декупажу ключницы.

Для детей работала детская комната. Клуб деловых женщин Химкинского отделения союза женщин России подготовил мастер-классы, на которых ребята шили птичек из фетра и мастерили новогодние фонарики.

В завершение вечера настоятель храма иерей Павел Зуев поблагодарил многодетную маму и старосту храма Анастасию Сухарникову за инициативу и организацию праздника.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

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