Парк «Авангард» в Электростали подготовил программу спортивных и культурных мероприятий на 24–29 ноября. Гостей ждут открытые тренировки, события ко Дню матери и концерт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник, 24 ноября, в 15:00 на спортивной площадке парка «Авангард» пройдет открытая тренировка «Сила площадки».

В среду, 25 ноября, в 12:00 в павильоне состоится книжная прогулка «Букет из добрых слов», приуроченная ко Дню матери. В 17:00 на спортивной площадке начнется открытая тренировка по тхэквондо.

В четверг, 26 ноября, в 15:00 на спортивной площадке проведут открытую тренировку «Тело в форме».

В субботу, 28 ноября, в 09:00 на аллее состоится беговое мероприятие «5 верст». В 12:00 в павильоне фонд «Катюша» проведет благотворительное мероприятие ко Дню матери. В 17:00 на спортивной площадке начнется тренировка по легкой атлетике.

В воскресенье, 29 ноября, в 16:00 в павильоне выступит арт-группа «Авангард» с концертной программой.

Возрастное ограничение — 6+.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.