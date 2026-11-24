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Школьник умер в Пермском крае во время сборов по ОБЖ

В Пермском крае подросток в комнате отдыха перед началом занятий по ОБЖ потерял сознание по неизвестной причине и скончался, сообщил глава Чайковского округа Алексей Агафонов.

Он уточнил, что на месте школьнику оказали помощь.

«К сожалению, спасти подростка не удалось. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — сказал Агафонов.

По словам главы, на месте трагедии работают правоохранители, устанавливают все обстоятельства смерти мальчика.

В округе еще работает специально созданная комиссия под руководством краевого министерства образования, профильные специалисты разбираются в произошедшем.

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