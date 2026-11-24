Дети 23 ноября создали объемные открытки и коллективную инсталляцию на мастер-классе «Сердца детей — будущее России» в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Встречу приурочили ко Всемирному дню ребенка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Творческий мастер-класс «Сердца детей — будущее России» прошел 23 ноября в выставочном комплексе «Артишок» в парке имени Л. Н. Толстого. Встречу посвятили Всемирному дню ребенка, который напоминает о правах детей и важности заботы о подрастающем поколении.

Участники создали памятные объемные открытки, отразив в них свои пожелания и образы. Общей работой стала инсталляция в виде большого сердца из отпечатков ладоней всех участников. Она символизировала будущее России, которое складывается из множества детских сердец, объединенных общими ценностями.

Через творчество дети учились выражать добрые чувства и понимать значимость каждого вклада в общее дело. Проект направлен на укрепление чувства сопричастности, поддержку традиционных духовно-нравственных ориентиров и развитие уважительного отношения друг к другу.

Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный день ребенка в 1954 году. Дата связана с принятием Декларации прав ребенка в 1959 году и Конвенции о правах ребенка в 1989 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.