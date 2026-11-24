Инкассаторы потеряли золото на 591 млн при перевозке в Магаданской области

Золотодобывающая компания «Берелех» просит взыскать с управления Спецсвязи по Магаданской области более полумиллиарда рублей за потерянный инкассаторами груз с драгоценными и редкоземельными металлами, сообщает пресс-служба Арбитражного суда региона в мессенджере МАКС .

В сентябре 2026 года компания передала груз с вложением драгоценных и редкоземельных металлов представителям Спецсвязи. Те должны были транспортировать его в другие регионы страны.

В последующем управление Спецсвязи заявило об утрате части груза. По оценке «Берелеха», стоимость потерянных драгоценных металлов составила более 591 млн рублей.

Руководство золотодобывающей компании направило претензию в адрес Управления Спецсвязи и попросило вернуть причиненный материальный ущерб. Но на досудебную сделку ответчик не пошел, тогда «Берелех» обратился в суд.

В иске, помимо возмещения причиненного материального ущерба, компания также потребовала взыскать с Управления Спецсвязи провозную плату в размере более 215 тысяч рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8,846 млн рублей.

Заседание по этому делу состоится 16 декабря.

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