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3-летний малыш застрял в квартире с умершим отцом в Новосибирске

В одном из многоквартирных домов в Новосибирске трехлетний мальчик застрял в квартире с умершим отцом, сообщает Mash Siberia .

Старший по дому по телефону рассказал спасателям, что из запертой квартиры течет вода, а внутри плачет ребенок.

Как предположили соседи, его отец мог потерять сознание из-за проблем со здоровьем, но оказалось, что мужчина скончался.

В итоге мальчика освободили и передали полицейским.

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