3-летний малыш застрял в квартире с умершим отцом в Новосибирске
Фото - © Медиасток.рф
В одном из многоквартирных домов в Новосибирске трехлетний мальчик застрял в квартире с умершим отцом, сообщает Mash Siberia.
Старший по дому по телефону рассказал спасателям, что из запертой квартиры течет вода, а внутри плачет ребенок.
Как предположили соседи, его отец мог потерять сознание из-за проблем со здоровьем, но оказалось, что мужчина скончался.
В итоге мальчика освободили и передали полицейским.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.