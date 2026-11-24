Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Козырь заявил, что мужчин, которых эвакуировали из Алешек в сторону Украины, встречали повестками на первом же блокпосту. Об этом рассказал военкор Александр Коц.

«Они заезжали на Украину через единый пункт пропуска с Беларусью в Волынской области и условно, если не на первом, то на втором блок-посту у них спрашивали: „Почему не прошли ВЛК (военно-медицинкая комиссия – ред.)?“ На что те отвечали: „Как я мог пройти ВЛК, если 5 лет был в оккупации или вернулся из-за границы, как я мог это сделать физически?“ Они получали повестки», — рассказал Козырь.

Сам депутат предлагал другой выход: дать эвакуированным мужчинам 90 дней, чтобы они могли найти жилье, восстановить документы и найти работу. Этот законопроект внесен еще в сентябре, но на этом все закончилось.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец обещал мужчинам от одного до трех месяцев до прохождения медкомиссии. Поскольку эти обещания остались лишь словами, эвакуированным вручают повестки.

Коц отметил, что при въезде на родину мужчин могли встретить не сотрудники ТЦК, а СБУ. Они могли спросить, почему те получили российские паспорта, а затем обвинить в сепаратизме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.