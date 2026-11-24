Москву заметет: сугробы в городе могут вырасти до 20 см за сутки

На Москву во вторник обрушится мощный снегопад. В ближайшие сутки в городе может выпасть до 20 сантиметров снега, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Осадки уже накрыли мегаполис. В ближайшие часы снегопад усилится. Он будет сопровождаться метелью и ветром с порывами до 17 м/с. Также может появиться гололедица.

Городские службы непрерывно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети. Они проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Для ликвидации последствий снегопада будут задействованы необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки.

Автомобилистов, которые сядут за руль в непогоду, просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

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