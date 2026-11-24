Подозреваемого в краже в Королеве задержали при поддержке Росгвардии

Сотрудники МВД России при силовой поддержке СОБР «Гюрза» задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в квартирной краже в Королеве, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

По данным правоохранителей, днем мужчина убедился, что в квартире на первом этаже дома на улице Маяковского нет жильцов. Он отжал пластиковое окно отверткой, проник внутрь и похитил фотоаппарат, часы и сумку с банковскими картами.

Сотрудники МВД России при поддержке СОБР «Гюрза» Главного управления Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого по месту жительства в Подмосковье.

При осмотре его жилища обнаружили и изъяли ноутбук, три фотоаппарата, монеты, часы, различные украшения, шесть мобильных телефонов, а также три отвертки, которые использовались при совершении преступления. Возбуждено уголовное дело.