До 300 кинотеатров в России могут прекратить работу, если законопроект о квотировании иностранного кино примут в нынешнем виде. Новые правила способны привести к потерям российских фильмов на 7,4 млрд рублей, а общий ущерб для отрасли может составить 9,6 млрд рублей в год. Об этом РИАМО рассказал председатель совета молодых ученых Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук Исмаил Исмаилов.

По оценке эксперта, предлагаемые изменения создадут серьезную финансовую нагрузку на кинопрокатную отрасль, которая до сих пор не восстановилась после 2022 года. Посещаемость кинотеатров остается почти вдвое ниже уровня 2019 года.

При этом крупнейшие зарубежные киностудии уже прекратили официальный прокат своих фильмов в России. Поэтому иностранное кино в последние годы было представлено преимущественно независимыми студиями, альтернативными нишевыми проектами и фильмами категории «Б».

«Фактически введение 5-миллионной выплаты за прокатное удостоверение и ежеквартального перечисления 10% от кассовых сборов фильма на поддержку отечественного кино полностью убивает экономику таких проектов и смысл проката в России, который обычно за весь цикл приносит около 15–30 миллионов рублей», — считает Исмаилов.

По его словам, дополнительные платежи могут сделать выход зарубежных фильмов в кинотеатрах заведомо убыточным. В результате киносети лишатся репертуарной «подушки», которая сейчас заполняет расписание между крупными российскими премьерами.

Кроме того, по мнению Исмаилова, отсутствие аналогичных инициатив для онлайн-показа может привести к перетоку зрителей в стриминговые сервисы.

Сколько кинотеатров может закрыться

Эксперт предупреждает, что ограничения могут ударить не только по зарубежному, но и по российскому кино. По его оценке, из-за сокращения числа работающих экранов сборы отечественных фильмов могут упасть примерно на 7,4 млрд рублей, а общий ущерб для отрасли составит около 9,6 млрд рублей в год.

«Периоды полного запрета проката зарубежного кино при отсутствии громких отечественных релизов создадут риски простоя залов, что еще сильнее ударит по отрасли, переживающей и так не лучшие времена, и может закончиться закрытием около 20% кинотеатров, или около 200–300 штук по стране», — отметил Исмаилов.

В первую очередь, по его мнению, под угрозой окажутся небольшие несетевые и локальные кинотеатры. У них и без новых требований невысокая маржинальность, а для поддержания постоянного потока зрителей важен разнообразный репертуар, в том числе зарубежные фильмы.

«Еще до инициативы озвучивались прогнозы по сокращению кинотеатральной сети, а теперь процесс может ускориться, приведя к системным проблемам в отрасли», — считает эксперт.

Почему проблемы кинотеатров затронут торговые центры

Кинотеатры остаются не только площадками для показа фильмов, но и точками притяжения посетителей в крупных торговых центрах. Поэтому снижение посещаемости и закрытие залов может отразиться на всей сфере коммерческой недвижимости, предупреждает Исмаилов.

При этом экономический эффект от введения новых платежей эксперт считает сомнительным. По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, которые он приводит, прямые поступления от новых сборов на развитие кино не превысят 1 млрд рублей в год. В то же время выпадающие доходы бюджета только по НДС из-за сокращения рынка могут составить 2–2,5 млрд рублей.

Что будет с показом зарубежных премьер

Отдельный вопрос — судьба так называемого «серого» показа зарубежных премьер в рамках предсеансового обслуживания. Как пояснил Исмаилов, сложившаяся на рынке практика не предполагает получения прокатного удостоверения, однако сам такой показ находится на грани нарушения прав киностудий и прокатчиков.

«При этом периоды запрета проката иностранных фильмов, которые уже вводятся, распространяли и на такие сеансы», — заключил эксперт.

Что предлагает законопроект о квотировании иностранного кино

В Госдуме подготовили законопроект о квотировании зарубежного кино. Согласно инициативе, за получение прокатного удостоверения на иностранный игровой фильм предлагается установить платеж в размере 5 млн рублей, на анимационный — 3 млн рублей. Кроме того, получатели прокатных удостоверений должны будут ежеквартально перечислять на развитие отечественного кино 10% от кассовых сборов зарубежных картин.

Документ также предусматривает периоды, когда кинотеатры не смогут показывать иностранные фильмы либо будут обязаны соблюдать минимальную долю времени показа отечественных картин. Суммарно такие ограничения могут действовать около 45 дней в году. Исключения по платежам предусмотрены для фильмов из стран ЕАЭС, лауреатов кинофестивалей из правительственного перечня и картин, выпущенных до 1993 года.

Если законопроект примут, изменения могут вступить в силу с 1 марта 2027 года.

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