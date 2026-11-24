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Прокатное удостоверение за 5 млн рублей: зарубежное кино в РФ хотят квотировать

Депутаты Госдумы подготовили проект закона о квотировании иностранного кино в стране, сообщает ТАСС .

Данные изменения могут вступить в силу в России с 1 марта следующего года.

По документу, получение прокатного удостоверения для фильмов зарубежных прокатчиков будет стоить 5 млн рублей, анимации — 3 млн рублей. Исключения составят фильмы из государств ЕАЭС, лауреаты кинофестивалей из перечня правительства и кинокартины, выпущенные до 1993 года.

Вырученные на зарубежном кино средства направят на «мониторинг показа фильмов», занимающийся контролем за расписанием кинотеатров.

Этот законопроект устанавливает квоту для национальных фильмов. В течение года будут периоды, когда кинотеатры не смогут показывать кино из-за рубежа.

За нарушение правил квотирования фильмов депутаты ГД предложили установить административную ответственность.

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