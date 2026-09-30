USD
Доллар США
83,25
-0.38 %
EUR
Евро
94,53
-0.37 %
CNY
Китайский Юань
12,40
-0.56 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,67
-0.38 %

Ксения Собчак показала селфи с Рианной на показе Dior в Париже

Культура
@xenia_sobchak

Фото - © @xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак побывала на показе Dior в Париже, где сделала селфи со знаменитой певицей Рианной. Фото она опубликовала в социальных сетях.

На опубликованном кадре Рианна в солнцезащитных очках улыбается в камеру. Собчак одной рукой делает селфи, а во второй держит маленький модный клатч.

Американская певица не только активно посещает показы, но и воспитывает троих детей от своего супруга, рэпера A$AP Rocky (Ракима Майерса) — двоих сыновей и дочь, которая родилась год назад.

На Неделе моды в Париже поклонники снова заподозрили звезду в беременности. Они посчитали, что одежда Рианны мешковатая и она слишком заботливо держится за живот.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.