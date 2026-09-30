В Псковской области в этом году насчитали 2380 медведей

В Псковской области численность бурых медведей снизилась на 109 особей по сравнению с 2025 годом, сообщает «ФедералПресс» .

В 2023 году в регионе насчитывался 2061 медведь, в 2024-м — 2106. В 2025 году численность выросла на 383 особи и достигла 2489, сообщили в правительстве области.

Медведи выходят к населенным пунктам, но обычно такие случаи не повторяются. Если хищники появляются регулярно, власти принимают решение о регулировании их численности. В 2025 году в Куньинском районе добыли пять медведей, неоднократно выходивших к поселкам.

Региональное министерство природных ресурсов предложило Минприроды России отменить госпошлину за разрешения на добычу медведей при регулировании численности, сбор за пользование животным миром и 30-дневный срок действия разрешений. Ведомство также предложило разрешить незамедлительную добычу медведей с последующим оформлением документов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.