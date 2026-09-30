Редкое европейское пиво может подорожать до 3–5 тысяч рублей за бутылку

Повышение пошлин сократит ассортимент европейского пива в России. Массовые марки могут подорожать на 10–20%, а редкие сорта — до 3–5 тысяч рублей за бутылку, сообщает «Абзац» .

С 1 января российские власти планируют более чем втрое повысить пошлину на пиво из недружественных стран — с 1,5 до 5 евро за литр. Прогноз роста цен на массовый импорт действует при сохранении нынешних условий доставки, отметил экономист Денис Миролюбов.

«Ассортимент пива из Европы заметно сократится, и прежде всего пострадают небольшие нишевые марки, которым станет невыгодно работать на российском рынке. Я бы ориентировался на рост цен примерно на 10–20% для массового европейского импорта», — отметил эксперт.

По его словам, европейское пиво не исчезнет: его продолжат ввозить по альтернативным каналам. Но дорогая доставка сделает редкие сорта коллекционным товаром.

«Редкое импортное и крафтовое пиво уже может стоить несколько тысяч рублей за бутылку. При дальнейшем удорожании логистики отдельные позиции вполне способны доходить до 3–5 тысяч рублей и выше. Но это будет скорее коллекционный товар, а не показатель стоимости европейского пива в целом», — добавил Миролюбов.

С 1 января 2027 года новый ГОСТ установит минимальную долю солода в пиве на уровне 80% и ограничит долю сахаросодержащих компонентов до 2%. Добавленный спирт запретят; допустимым останется спирт естественного брожения.

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