Рэпера Оксимирона* объявили в розыск в России
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Российского рэпера Оксимирона* (Мирона Федорова) объявили в розыск. Соответствующая информация размещена в базе розыска МВД РФ.
В отношении артиста возбуждено уголовное дело, но по какой статье — не уточняется.
Ранее об уголовном преследовании певца не сообщалось.
Он уехал из России после начала СВО в феврале 2022 года. Однако в сентябре того же года певец возвращался в Санкт-Петербург для съемок клипа.
*внесен в реестр иноагентов.