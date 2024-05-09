Рэпера Оксимирона* объявили в розыск в России

В отношении артиста возбуждено уголовное дело, но по какой статье — не уточняется.

Ранее об уголовном преследовании певца не сообщалось.

Он уехал из России после начала СВО в феврале 2022 года. Однако в сентябре того же года певец возвращался в Санкт-Петербург для съемок клипа.

*внесен в реестр иноагентов.