Рэпер Oxxxymiron* снова объявлен в розыск в России

Российские правоохранительные органы объявили в федеральный розыск рэпера Мирона Федорова*, более известного как Oxxxymiron*. В отношении него действует санкция «переобъявлен» по уголовной статье, сообщает РИА Новости .

«Федоров Мирон Янович*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — говорится в карточке МВД РФ.

Данное решение последовало после заочного приговора мирового суда Санкт-Петербурга от 24 марта. Суд признал артиста виновным в уклонении от обязанностей, предписанных статусом иностранного агента, и назначил ему 320 часов обязательных работ. Дополнительной мерой стало запрещение администрировать интернет-ресурсы сроком на два года. Прокуратура уточнила, что музыкант также заочно взят под стражу.

В ходе судебного разбирательства было доказано, что, несмотря на два административных наказания за нарушение законодательства об иностранных агентах, Федоров* продолжал публиковать материалы в мессенджере без обязательной маркировки.

*Признан иноагентом в России.