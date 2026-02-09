Суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал рэпера Oxxxymiron*

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд заочно арестовал рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров), сообщила в Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Рэпера обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента). Ранее его привлекали к административной ответственности за данный проступок.

Исполнителя заочно арестовали на 2 месяца. Отсчет срока пойдет с момента его задержания в России или экстрадиции на территорию страны.

При этом защита просила отклонить ходатайство об аресте рэпера, так как он не присутствовал на заседании суда и, возможно, даже не знал о возбуждении уголовного дела.

Oxxxymiron* был объявлен в розыск в мае 2024 года, однако до сих пор его местонахождение неизвестно.

*Признан Минюстом РФ иноагентом

