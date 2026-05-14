Пламя над Пушкино: сильный пожар охватил дом

Дом загорелся у Никольского храма в Пушкине
Происшествия
Telegram-канал «Пушкино.Live»

Фото - © Telegram-канал «Пушкино.Live»

В подмосковном Пушкине загорелся дом у Никольского храма. Об этом сообщает Telegram-канал «Пушкино.Live».

Пламя и густой дым заметны с большого расстояния.

На месте происшествия находятся сотрудники противопожарных служб. Причина воспламенения уточняется.

Количество пострадавших неизвестно. На опубликованном фото видно, что дом горит. Чердак и крыша полностью объяты пламенем.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.