Пламя над Пушкино: сильный пожар охватил дом
Дом загорелся у Никольского храма в Пушкине
Фото - © Telegram-канал «Пушкино.Live»
В подмосковном Пушкине загорелся дом у Никольского храма. Об этом сообщает Telegram-канал «Пушкино.Live».
Пламя и густой дым заметны с большого расстояния.
На месте происшествия находятся сотрудники противопожарных служб. Причина воспламенения уточняется.
Количество пострадавших неизвестно. На опубликованном фото видно, что дом горит. Чердак и крыша полностью объяты пламенем.
