В Раменском округе 16 мая проведут урок НВП

Урок начальной военной подготовки пройдет 16 мая с 10:00 до 13:00 в поселке Дубовая Роща Раменского округа. Занятие на территории бывшего санатория проведут представители Ассоциации ветеранов СВО, принять участие смогут все желающие без специальной подготовки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие организуют под руководством представителей Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа. Присоединиться могут все желающие, кому интересны основы военной подготовки и вопросы гражданской ответственности. Специальные навыки не требуются.

В Раменском округе такие уроки по инициативе руководителя местного отделения ассоциации Александра Кулика проводят более года. По его словам, интерес к занятиям стабильно растет.

«Думаю, что интерес к нашим занятиям — это отражение потребности общества. Молодежь и взрослые все чаще ищут способы укрепить связь с историей страны, осознать свою роль в ее настоящем и будущем», — отметил Александр Кулик.

Ветераны СВО подчеркивают, что занятия выходят за рамки теории. Участники получают практические навыки, учатся дисциплине, взаимовыручке и решительности.

«Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами, эти качества особенно важны. Умение постоять за себя и близких, готовность прийти на помощь, твердость духа формируются через знания и практику, через опыт наших ветеранов», — отметил глава Раменского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.