В Жуковском ремонтируют двор на улице Амет-хан Султана

Благоустройство дворовых территорий продолжается в Жуковском. Работы идут во дворе на улицах Гарнаева и Амет-хан Султана, где уже завершили устройство тротуаров и приступают к обновлению проездов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благоустройство стартовало в апреле 2026 года. Первым объектом стал двор по адресам: ул. Гарнаева, д. 2, ул. Амет-хан Султана, д. 1, 3, 3/2. Здесь обновят асфальтовое покрытие, обустроят пешеходные дорожки и тротуары, приведут в порядок внутридворовые проезды, создадут парковочные места и проведут озеленение.

В настоящее время рабочие завершили укладку тротуаров, дорожек и подходов к подъездам.

«На этой неделе начнем подготовку к ремонту проезжей части во дворе: приступим к фрезеровке внутридворовых проездов и укладке нового асфальта», — прокомментировал глава Жуковского Андроник Пак.

В 2026 году в городе также благоустроят дворы по адресам: ул. Лацкова, 4к1, 4к2, 6, 8; ул. Мясищева, 26; ул. Дугина, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Семашко, 1. К работам на улице Семашко планируют приступить в конце мая.

Кроме того, обновят детские площадки на улицах Семашко, 3к1, 3к2, 3к3, 3к4 и Гудкова, 9, 11. По адресу ул. Жуковского, 24 по просьбам жителей обустроят парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.