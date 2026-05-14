В Мытищах реконструируют участок Осташковского шоссе

Реконструкция участка Осташковского шоссе протяженностью более 430 метров продолжается в Мытищах. Дорогу от деревни Пирогово до деревни Подрезово расширят до четырех полос, строительная готовность составляет 15%, завершить работы планируют в третьем квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы ведутся на участке от Пирогово до Подрезово. Проект предусматривает расширение проезжей части до четырех полос, строительство одноуровневой кольцевой развязки на пересечении Осташковского шоссе, улицы Прибрежной в Подрезово и дороги «Осташковское шоссе — Ульянково», а также обустройство тротуаров и велопешеходных дорожек.

«Ежедневно на площадке задействованы более 10 рабочих, один инженерно-технический специалист и пять единиц техники. Сейчас строители устраивают земляное полотно будущей дороги, вывозят непригодный грунт, продолжают устройство защитного футляра трубы Мосводоканала, а также ведут монтаж железобетонных блоков для организации безопасного движения транспорта в зоне производства работ», —

рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Реконструкция должна улучшить транспортную ситуацию на участке, которым пользуются около 30 тысяч автомобилистов. Дорога проходит рядом с Клязьминским водохранилищем, где летом традиционно увеличивается поток машин. Кольцевая развязка позволит организовать бессветофорное движение и повысить пропускную способность трассы, а также улучшить транспортную доступность деревень Подрезово, Пирогово, Ульянково и поселков Мебельной Фабрики и Пирогово.

