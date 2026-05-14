В Наро-Фоминском округе высадили деревья на Площади Свободы
Фото - © Администрация Наро-Фоминского г.о.
Озеленение центральной части Наро-Фоминска завершило благоустройство улицы Площадь Свободы. После расширения пешеходной зоны и укладки новой брусчатки здесь высадили крупномерные деревья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Наро-Фоминске подходит к концу масштабное обновление центра города. Финальным этапом работ на улице Площадь Свободы стала высадка деревьев.
К озеленению приступили сразу после завершения основных строительных работ — расширения пешеходной зоны и укладки новой брусчатки. Для территории подобрали устойчивые сорта крупномеров. Они дополнят обновленный прогулочный маршрут, защитят пешеходов от дорожного шума и пыли и сформируют единый зеленый каркас исторического центра.
«Высадка деревьев — финальный штрих в благоустройстве улицы и долгосрочная инвестиция в экологию и комфорт городской среды. Наша главная цель — сделать центр города зеленым, уютным и максимально удобным для ежедневных прогулок жителей и гостей», — отметил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.