В Наро-Фоминском округе высадили деревья на Площади Свободы

Озеленение центральной части Наро-Фоминска завершило благоустройство улицы Площадь Свободы. После расширения пешеходной зоны и укладки новой брусчатки здесь высадили крупномерные деревья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминске подходит к концу масштабное обновление центра города. Финальным этапом работ на улице Площадь Свободы стала высадка деревьев.

К озеленению приступили сразу после завершения основных строительных работ — расширения пешеходной зоны и укладки новой брусчатки. Для территории подобрали устойчивые сорта крупномеров. Они дополнят обновленный прогулочный маршрут, защитят пешеходов от дорожного шума и пыли и сформируют единый зеленый каркас исторического центра.

«Высадка деревьев — финальный штрих в благоустройстве улицы и долгосрочная инвестиция в экологию и комфорт городской среды. Наша главная цель — сделать центр города зеленым, уютным и максимально удобным для ежедневных прогулок жителей и гостей», — отметил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

Клюшкин подчеркнул, что работы направлены на повышение качества городской среды и создание комфортного общественного пространства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.