В Балашихе провели этап слета «Безопасное колесо»

Муниципальный этап Всероссийского слета «Безопасное колесо — 2026» прошел 14 мая в школе №30 в Балашихе. В соревнованиях участвовали команды школьных отрядов, которые прошли восемь конкурсных испытаний. Мероприятие посвятили 90-летию Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники продемонстрировали знание правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, навыки оказания первой помощи, фигурного вождения самоката и велосипеда, а также творческие способности. Всего для команд подготовили восемь этапов конкурса.

«Проведение слета юных инспекторов движения — это важнейшее событие в системе профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. С каждым годом движение ЮИД расширяется, появляются новые отряды, реализуются масштабные проекты. Именно благодаря таким мероприятиям мы формируем культуру дорожной безопасности, которая остается с человеком на всю жизнь», — подчеркнул начальник Госавтоинспекции МУ МВД РФ «Балашихинское» подполковник полиции Иван Теплов.

По итогам соревнований лучшая команда представит Балашиху на областном этапе Всероссийского слета «Безопасное колесо — 2026».

В рамках мероприятия также наградили победителей и призеров всероссийских конкурсов по безопасности дорожного движения. Ученик школы №6 Глеб Полуэктов-Жежеря получил диплом победителя областного конкурса литературных работ по созданию книги «Вова и правила дорожного движения». Святослав Коба из школы №5 занял второе место в номинации «Знай и соблюдай» областного творческого конкурса «Мы за безопасную дорогу».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.