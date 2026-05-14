Мать не пускала домой и следила: что творилось в семье погибшей на Урале девочки

Мать устраивала тотальную слежку за 17-летней дочерью, которую на днях нашли мертвой у железнодорожных путей на Урале. Женщина иногда не пускала ребенка домой, из-за чего та была вынуждена ночевать в подъезде, сообщает E1.RU .

Подробности о семье рассказали жители села Новоисетское в Каменском районе. По их словам, мать воспитывала девочку в большой строгости и контроле. Отца у ребенка не было.

«Не дай бог, она (девочка — ред.) на минуту задержится где-нибудь, это все — сразу ад, мама в школу приходила, искала ее», — говорят соседи.

В иной раз мать, наоборот, бросала девочку на произвол судьбы. Она могла уехать и забрать ключи от квартиры, из-за чего ребенок был вынужден до вечера сидеть в школе. В самые жесткие моменты мать вообще не пускала дочь домой, оставляя ее ночевать в подъезде.

По словам знакомой семьи, на теле девочки иногда были заметны синяки. Несмотря на это, дочь все равно продолжала любить мать. Однажды ее захотели изъять из семьи, но девочка буквально вцепилась в родительницу.

Соседи утверждают, что мать установила камеры дома и в подъезде, чтобы контролировать каждый шаг дочери. На любое действие со стороны школы, ПДН, опеки женщина приводила много аргументов в пользу своего поступка и винила во всем дочь.

9 мая девочка уехала к другу в город и осталась у него ночевать. Утром 10 мая он предложил ей вызвать такси, но она захотела прогуляться. Затем несовершеннолетнюю нашли мертвой у железной дороги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.