В Химках 16 мая пройдет дерби ЮФЛ «Центр» с Подольском

Юные футболисты Химок и Подольска встретятся 16 мая на стадионе «Новые Химки» в рамках 8-го тура Юношеской футбольной лиги Центр. На поле сыграют команды 2010 и 2011 годов рождения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Матчи пройдут на стадионе «Новые Химки». В 13:00 встретятся игроки 2010 года рождения, в 16:00 — спортсмены 2011 года рождения. Химки представит спортивная школа олимпийского резерва, Подольск — спортивная школа «Витязь».

Юношеская футбольная лига Центр объединяет сильнейшие подростковые команды Центрального федерального округа и проходит при поддержке Российского футбольного союза.

«16 мая ребята из Химок и Подольска выйдут на поле с боевым настроем и будут бороться за честь своих школ и дополнительные очки в турнирной таблице», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

В сезоне, который продлится до октября, запланировано 30 туров. Команды сыграют с соперниками из 14 регионов России, включая академии Липецка, Тулы, Калуги, Смоленска, Воронежа, Ярославля и Костромы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.