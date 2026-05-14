В Химках прошла акция «Вальс Победы» в парке «Экоберег»

Патриотическая акция «Вальс Победы», посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла 12 мая в парке «Экоберег» в Химках. В мероприятии приняли участие жители разных возрастов, выступили муниципальные депутаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На набережной парка развернулась праздничная программа, объединившая жителей города. С приветственным словом к участникам обратились муниципальные депутаты, члены партии «Единая Россия» Ирина Спирина и Наталья Каныгина.

«Такие мероприятия особенно важны сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами и отстаивает свои интересы в рамках специальной военной операции. Поддержка бойцов, сохранение исторической памяти, воспитание духа патриотизма и гражданской ответственности — это то, что объединяет нас и делает сильнее», — отметила Ирина Спирина.

Парк «Экоберег» на время превратился в костюмированный бал под открытым небом. Артисты воссоздали атмосферу победной весны 1945 года, а со сцены прозвучали песни военных лет — от «Катюши» до «Случайного вальса».

«Когда мы видим, как современная молодежь с трепетом исполняет песни и танцы военных лет, мы понимаем, что подвиг предков живет в сердцах молодого поколения. Это важная часть воспитания любви к Родине через культуру и живое участие», — подчеркнула Наталья Каныгина.

Как напомнила муниципальный депутат Инна Монастырская, акция стала частью масштабной патриотической работы, которая реализуется в Химках уже два года. Ее цель — объединить разные поколения вокруг ценностей любви к России, уважения к истории и культуре страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.