В Химках 16 марта проведут акцию «Сад памяти»

Экологическая акция «Сад памяти» пройдет 16 марта в 11:00 на территории Сходненского участкового лесничества в Химках. Участники высадят ели, сосны и декоративные кустарники в честь героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральной площадкой международной эколого-патриотической акции в этом году станет Сходненское участковое лесничество (55.970027, 37.325511). Для участников подготовят посадочный материал и необходимый инвентарь. Профессиональные лесничие проведут мастер-классы по правильной посадке деревьев.

«Акция "Сад памяти" проходит в рамках национального проекта "Экология" и проекта партии "Единая Россия" "Историческая память". Каждое высаженное дерево будет живым напоминанием той стойкости и храбрости, которые проявили наши предки, защищая Родину», — подчеркнул лидер движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

Для гостей также организуют концерт под открытым небом и полевую кухню. Будет работать бесплатный трансфер от станции «Сходня».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.