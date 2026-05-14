В Химках глава округа поздравила ветерана с 100-летием

Глава городского округа Химки Инна Федотова 14 мая поздравила труженика тыла Василия Казимирова со 100-летним юбилеем. Ветеран труда более шести десятилетий работал инженером-конструктором в НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Василий Дмитриевич Казимиров посвятил 64 года работе в НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко. Его профессиональная деятельность внесла значительный вклад в развитие отечественной промышленности.

Во время встречи Инна Федотова побеседовала с юбиляром о его жизненном пути, отношении к Химкам и взглядах на развитие округа.

Несмотря на возраст, Василий Дмитриевич ведет активный образ жизни: ежедневно делает зарядку, занимается на турнике, пользуется компьютером и следит за новостями.

«Это поколение, на котором держатся история, сила и характер нашей страны, — отметила Инна Федотова. — Для меня особая честь иметь возможность общаться с такими людьми».

Юбиляру пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и внимания близких.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.