В Реутове открыли мемориальную доску бойцу СВО Радию Альдемасову

Мемориальную доску в память о погибшем участнике специальной военной операции Радии Альдемасове открыли 14 мая на Юбилейном проспекте в Реутове. Памятный знак установили на фасаде дома, где вырос военнослужащий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мемориальную доску разместили на фасаде дома №3 по Юбилейному проспекту. Радий Альдемасов служил в звании младшего сержанта и был награжден орденом Мужества.

В церемонии приняли участие заместитель главы Реутова Оксана Зотова, первый заместитель председателя совета депутатов Николай Ковалев, заместитель председателя совета депутатов Анна Бабалова, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Манаенко, родные военнослужащего, ветераны боевых действий, кадеты и юнармейцы.

Право открыть мемориальную доску предоставили бывшей супруге героя Ксении Александровне и его сыну Алексею Радиевичу. После церемонии участники возложили цветы и почтили память бойца минутой молчания. Установка памятного знака стала символом признательности за подвиг, совершенный во имя Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.