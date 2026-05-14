2 дня в плену: спасатели извлекли старую кошку из-под ванной в Москве

Московские спасатели провели необычную операцию по спасению домашнего питомца. В службу 112 обратилась жительница столицы, чья пожилая кошка двое суток провела в узком пространстве под ванной, отказываясь выходить наружу, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Ситуация произошла 13 мая. Она вызывала серьезные опасения у хозяйки, так как пушистая любимица находится в почтенном возрасте и имеет проблемы с задними лапками. Самостоятельно покинуть труднодоступное убежище животное не могло.

На помощь прибыл расчет аварийно-спасательного отряда № 5 московского Пожарно-спасательного центра. Сотрудникам ведомства пришлось проявить не только профессиональные навыки, но и терпение.

В ходе манипуляций кошку удалось извлечь из-под ванны, не причинив ей вреда. Слегка пыльную «партизанку» передали в руки владелицы. В результате инцидента животное не пострадало и сейчас находится в безопасности.

