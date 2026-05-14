Жители Ярославля жалуются на странную липкую жидкость на дорогах

Жители Ярославля жалуются на странную жидкость, которой политы дороги и тротуары в центре города. В соцсетях появилось сразу несколько постов на эту тему. По словам горожан, на солнце субстанция плавится, издает неприятный запах, прилипает к шинам автомобилей и оставляет следы на обуви пешеходов, пишет YarNews .

«Вот тут вот вообще сказка, будьте аккуратны», — предупреждают ярославцы друг друга в соцсетях.

Некоторые горожане с юмором отнеслись к ситуации и предположили, что это летний вариант зимних реагентов. Другие жители считают, что неизвестная жидкость — это битум, которым проливают трещины в асфальте. По их словам, он скоро застынет и станет как супинатор. Те, кто тоже предполагает, что это битум, подтверждают: на солнце он пахнет именно так.

В мэрии Ярославля пообещали позже прокомментировать ситуацию. Пока официального ответа от городских властей нет, жители продолжают строить догадки и призывают друг друга быть осторожнее.

