Футбольные болельщики подожгли офис премьер-министра Ливии в Триполи

В Триполи футбольные фанаты подожгли офис премьер-министра Ливии, сообщают « Известия » со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Сначала беспорядки начались на трибунах стадиона во время матча между футбольными клубами (ФК) «Аль-Иттихад» и «Аль-Сувайхли». Затем распространились на несколько районов столицы.

«Некоторые протестующие подожгли часть здания канцелярии премьер-министра в Триполи», — говорится в сообщении.

Ранее фанаты «Барселоны» по ошибке забросали камнями автобус с футболистами и персоналом своей команды. Инцидент произошел перед матчем чемпионата Испании с «Реалом».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.