Регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока оказались самыми пьющими в РФ

Начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков рассказал, что самый низкий уровень потребления алкоголя в РФ зафиксирован в регионах Северного Кавказа, в Ставропольском крае, Туве и Москве, сообщают « Известия ».

В апреле в Чечне потребление алкоголя составило 0,02 литра чистого спирта на человека. В Ингушетии — 0,63 литра, в Дагестане — 0,9 литра.

Наиболее высокий уровень потребления зафиксирован в Ненецком автономном округе — 18,2 литра чистого спирта на человека.В Еврейской автономной области — 14,76 литра, в Чукотском автономном округе — 14,17 литра.

Ранее Законодательное собрание Свердловской области приняло закон о сокращении времени продажи алкоголя и введении трех «сухих» дней в году.

