При атаке украинских БПЛА на Рязань погибли три человека
В результате атаки украинских БПЛА на Рязань погибли три человека, еще 12, в том числе дети, получили ранения, сообщил губернатор области Павел Малков в Telegram-канале.
«К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети», — сообщил он.
Отмечается, что пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Рязанской области есть пострадавшие. Обломками беспилотников повреждены несколько домов.
Кроме того, зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий.
