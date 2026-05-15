сегодня в 06:25

При атаке украинских БПЛА на Рязань погибли три человека

В результате атаки украинских БПЛА на Рязань погибли три человека, еще 12, в том числе дети, получили ранения, сообщил губернатор области Павел Малков в Telegram-канале .

«К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети», — сообщил он.

Отмечается, что пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Рязанской области есть пострадавшие. Обломками беспилотников повреждены несколько домов.

Кроме того, зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.