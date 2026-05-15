Новое общественное пространство появится в Сергиевом Посаде к сентябрю

Ежедневно на объекте трудятся полтора десятка человек и до 4 единиц техники. Рабочие завершают монтаж основания под настилы, продолжают готовить дорожки к асфальтированию, а также убирают воздушные электрические провода и другие коммуникации в подземные кабели.

Проектом также предусмотрено обустройство детской и спортивной площадок, велосипедных дорожек и зоны отдыха. Появится новое парковое освещение, установят камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Также проведут очистку водоема и восстановят ручьи. На завершающем этапе работ разрушенные при прокладке электрокоммуникаций палисадники обязательно восстановят.

Новое общественное пространство станет продолжением пешеходной зоны «Дружба поколений», разработанной в соответствии со Стратегией развития г. Сергиев Посад. Планируется, что работы будут завершены к сентябрю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.