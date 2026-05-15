Завещание или записка: что реально защитит ваше имущество и каковы отличия

Завещание имеет обязательную юридическую силу, тогда как так называемая «последняя воля» может не исполняться, если оформлена неверно, сообщила РИАМО член Адвокатской палаты Московской области, медиатор МТПП МО, магистр международного частного права (МГЮА им. Кутафина), преподаватель Яна Ковалевская.

«Завещание имеет юридическую силу, оно обязательно к исполнению. В отличие от него последняя воля может не иметь юридической силы, если оформлена как письмо, записка или устное волеизъявление», — отметила Ковалевская.

Она пояснила, что важнейшее отличие связано с формой документа и требованиями к его оформлению.

«Завещание — это исключительно нотариально удостоверенная форма, за редким исключением. Нотариус проверяет дееспособность человека, убеждается, что он понимает значение своих действий и их последствия», — добавила юрист.

По словам эксперта, различается и содержание этих понятий.

«Завещание — это только имущественное распоряжение: кому отойдет квартира, машина или денежные средства. Последняя воля может касаться не только имущества, но и, например, пожеланий о похоронах или судьбе домашних животных», — пояснила Ковалевская.

Ковалевская также подчеркнула разницу в возможностях оспаривания.

«Завещание достаточно трудно оспорить, поскольку нотариус выступает гарантом сделки и действует от лица государства. Последнюю волю, особенно если она выражена устно или в записи, доказать и оспорить значительно проще», — разъяснила адвокат.

Он также уточнила, что по завещанию есть такое понятие, как обязательная доля.

«То есть, несмотря на наличие завещания о том, что, например, всю квартиру отдать супругу, если остались какие-то несовершеннолетние дети или нетрудоспособные родители наследодателя, то им положена обязательная доля в имуществе, в этой квартире, даже если они не были указаны в завещании, в силу закона, потому что они нетрудоспособные и не могут сами себя обеспечить», – резюмировала специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.