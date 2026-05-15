Почему она не хочет секса? Топ-5 причин, убивающих женское либидо

Проблема угасания женского либидо — одна из самых частых и болезненных в семейных парах. Женщина испытывает колоссальное чувство вины, а мужчина чувствует себя отвергнутым и ненужным. Семейный психолог, сексолог Константин Никулин в разговоре с РИАМО назвал пять причин потери интереса к сексу у современных женщин.

По словам Никулина, как показывают наблюдения психологов, причина потери интереса к сексу почти никогда не кроется в самом сексе. Интимная близость лишь отражает то, что происходит в эмоциональном поле пары.

Пять причин потери либидо

Первая причина — хронический ментальный перегруз. Мозг современной женщины часто похож на компьютер со 150 одновременно открытыми вкладками: работа, дети, быт, финансы. Для запуска возбуждения необходимо отключить контроль и анализ, перейти в режим чувствования. Но перегретая тревогой и гиперконтролем система просто не может расслабиться.

Вторая причина — нарушение эмоциональной безопасности. Секс — момент максимальной уязвимости. Женская сексуальность неразрывно связана с чувством безопасности в паре. Если в отношениях присутствует пассивная агрессия, невысказанная критика или холод, психика надевает защитную броню. Нельзя раздеваться перед тем, от кого исходит даже фоновая угроза.

Третья причина — смена ролей. Когда женщина становится для мужчины «мамочкой», которая контролирует каждый шаг, напоминает о бытовых мелочах и принимает все решения, она функционально превращается в родителя. Мужчина проваливается в позицию инфантильного подростка. Для страсти нужны двое взрослых автономных людей, а не вертикальные отношения.

Четвертая причина — потеря контакта с собственным телом. Успешные женщины часто относятся к своему организму как к механизму, который должен бесперебойно выполнять функции: встать, отработать, отвезти детей, не болеть и хорошо выглядеть. Теряется чувственный контакт, способность получать удовольствие от простых вещей. А сексуальность не может существовать в отрыве от общей способности проживать телесную радость.

Пятая причина — распространенный миф о спонтанном желании. Многие пары верят, что желание должно возникать подобно удару молнии, как в первые месяцы влюбленности. В долгосрочных отношениях чаще работает ответное желание: сначала создается неспешный контекст, начинается телесный контакт без давления, и только потом приходит возбуждение.

Что делать

Таким образом, выход из кризиса начинается не в спальне, а в эмоциональной сфере. Снятие с женщины груза гиперконтроля и восстановление позиции мужчины как надежного взрослого партнера повышают уровень эмоциональной безопасности. И тогда близость возвращается в пару естественным образом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.