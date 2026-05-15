Жара и шквалистый ветер: синоптики объявили о грозе в Московском регионе 15 мая

Гроза и шквалистый ветер будут в Московском регионе 15 мая

Днем 15 мая в Москве и области ожидается от +21 до +23 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Московском регионе днем 15 мая будет облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременный дождь, ливень и гроза.

Ветер будет юго-восточный, южный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду, а во время грозы будут порывы до 15 м/с.

Ночью в Москве и области ожидается от +12 до +14 градусов. Будут переменная облачность и дождь.

Ветер ожидается юго-западный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

