Уроки отменяются: как живет Октябрьский район Рязани после атаки БПЛА ВСУ

сегодня в 07:57

Школы и детские сады временно закрыли в районе Рязани из-за атаки БПЛА ВСУ

Занятия и уроки в школах, детсадах Октябрьского района Рязани 15 мая отменяются. Решение приняли в целях безопасности, сообщает на своей странице в ВК губернатор Рязанской области Павел Малков.

Ограничения затронут 12 школ. Также перестанет работать 21 детский сад в Октябрьском районе.

Для тех, кому не с кем оставить детей, запустят дежурные группы.

Из-за атаки БПЛА ВСУ на Рязань погибли три человека. 12 были ранены, в том числе дети. Еще противник повредил две многоэтажки.

