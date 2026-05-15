Рецепт для поздней весны: стейк из цветной капусты в духовке

Цветную капусту можно приготовить так, что она легко заменит привычные закуски и гарниры, сообщила РИАМО кулинарный блогер Шахноза Фозилова.

«Делюсь одним блюдом, который идеально подойдет для поздней весны. Это запеченная цветная капуста с ароматной корочкой и нежной серединой, которую можно подавать с йогуртом или любым соусом», — сказала Фозилова.

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты

2 яйца

3 ст. ложки йогурта (жидкая часть)

2 ст. ложки оливкового масла

2 ст. ложки кукурузной или пшеничной муки

2 ст. ложки панировочных сухарей

½ чайной ложки черного перца

1 десертная ложка паприки

1 чайная ложка соли

Приготовление:

1. Сначала разделите вымытую цветную капусту на соцветия и отварите в горячей воде около 5-10 минут. Следите, чтобы не переварить.

2. Готовим соус для обмакивания. Для этого хорошо взбейте яйца и йогурт. В эту смесь добавьте муку, панировочные сухари и специи. В конце добавьте оливковое масло и все тщательно перемешайте.

3. После того как отварите цветную капусту, по одному соцветию обмакивайте в соус с помощью вилки или щипцов, стараясь равномерно покрыть каждое со всех сторон.

4. Выложите цветную капусту на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте в духовке при 180°С примерно 30 мин.

«После того как капуста подрумянится и будет готова, переложите ее на подходящую тарелку и подавайте с йогуртом или с любым соусом по вашему желанию», — заключила эксперт.

