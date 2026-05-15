SCMP: Путин приедет в Китай 20 мая после Трампа

Президент России Владимир Путин готовится к однодневному визиту в Пекин. Он, по данным источников, запланирован на 20 мая, сообщает South China Morning Post .

Поездка состоится всего через несколько дней после масштабного саммита председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.

По информации источников, предстоящий визит российского лидера рассматривается как часть рутинных двусторонних контактов. В отличие от торжественного приема, оказанного Трампу с салютом из 21 орудия и парадными встречами, визит Путина, как ожидается, пройдет в более рабочем и сдержанном формате без лишней помпезности.

Май станет уникальным месяцем для китайской дипломатии. КНР впервые примет лидеров двух мировых сверхдержав за месяц вне рамок международных форумов. Это подчеркивает стремление Пекина выступать посредником в условиях меняющегося мирового порядка.

Примечательно, что за последние несколько месяцев Китай посетили главы уже четырех стран-постоянных членов Совбеза ООН. Лидер Франции Эммануэль Макрон приехал в декабре, а премьер Британии Кир Стармер — в январе.

Визит Трампа, завершающийся 15 мая, стал первым приездом американского лидера в КНР почти за 10 лет. Поездка была отложена на несколько недель из-за обострения конфликта в Иране, однако в итоге завершилась пышным приемом. Теперь внимание Пекина переключается на координацию действий с Москвой.

