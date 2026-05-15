Ефимов: более 4,5 тыс семей в столичном Люблине получили новое жилье по реновации

Столичный район Люблино стал одним из драйверов программы реновации. С 2021 года, когда здесь начали появляться первые новостройки, в современные квартиры перебрались уже 4,5 тыс. семей. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что тогда, 5 лет назад, первые дома для переселенцев открыли свои двери на Люблинской и Краснодонской улицах.

«Сейчас под заселение передано 20 новых жилых комплексов. В них уже отпраздновали новоселье более четырех с половиной тысяч семей. Всего по программе реновации в районе Люблино планируется расселить 152 старых дома, что позволит обеспечить новым жильем около 30 тысяч москвичей», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Новостройки, возведенные в рамках программы реновации, впечатляют масштабами. Их совокупная жилая площадь превышает 328 тыс. кв. м. В этом объеме разместилось более 5,5 тыс. квартир, все они сдаются с уже выполненной улучшенной отделкой. Что касается инфраструктуры, то в каждом доме установлены современные лифты, оборудованы помещения для консьержей, а также просторные комнаты для колясок и велосипедов.

Для комфортного переезда москвичам бесплатно предоставляют грузовой транспорт и бригады грузчиков. Услугой «Помощь в переезде» уже воспользовались более 3,6 тыс. семей — это почти 80% от всех новоселов района.

Для тех, кто только готовится к переезду, работает суперсервис «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. Там доступна общая инструкция, а при указании личных параметров система автоматически генерирует персональный сценарий переезда. Для москвичей, находящихся на финальной стадии, подготовлена детальная персонализированная инструкция — она помогает ускорить все бюрократические и логистические процедуры.

Кроме того, в районе Люблино работает Центр информирования по переселению. Он размещается на первых этажах новостроек, и любой участник программы может прийти туда с вопросом.

Программа реновации жилья стартовала в Москве 9 лет назад. Она затронет около 1 млн москвичей, в нее включено 5176 домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.

Москва остается одним из лидеров в стране по жилищному строительству, что соответствует нацпроекту «Инфраструктура для жизни».