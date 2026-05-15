Массированный удар отражен: за ночь над 15 регионами РФ сбили 355 беспилотников

сегодня в 09:34

С 23:00 14 мая до 07:00 15 мая силы ПВО сбили 355 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники ВСУ сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской областями. Их ликвидировали в Калужской, Орловской, Курской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Тверской областях.

Еще украинские БПЛА ликвидировали над Московским регионом. Помимо этого, беспилотники сбили над Республиками Калмыкия, Крым и Краснодарским краем.

Помимо этого, БПЛА ВСУ ликвидировали над Азовским и Каспийским морями.

Ранее в Рязани госпитализировали семь человек, которые пострадали из-за атаки БПЛА ВСУ в Рязани. Среди пострадавших четыре ребенка. Ночью в результате атаки города беспилотниками погибли три человека, 12 были ранены. Повреждения получили два многоэтажных дома.

