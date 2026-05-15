В Рязани увезли в больницу семь раненых при атаке БПЛА ВСУ

В больницы госпитализировали семь человек, которые получили ранения во время атаки БПЛА ВСУ в Рязани. Среди них четыре ребенка, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщает ТАСС.