В Рязани увезли в больницу семь раненых при атаке БПЛА ВСУ
В больницы госпитализировали семь человек, которые получили ранения во время атаки БПЛА ВСУ в Рязани. Среди них четыре ребенка, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщает ТАСС.
Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.
Местные врачи проводят телемедицинские консультации. Им помогают специалисты из федеральных медцентров.
Ночью украинские военные атаковали Рязань беспилотниками. Погибли 3 человека. 12 получили ранения. Были повреждены две многоэтажки.
