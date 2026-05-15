Странный ритуал: почему кошки и собаки необычно реагируют на секс хозяев

Собаки и кошки реагируют не на сам секс, а на необычное поведение людей, громкие звуки, резкие движения, изменение запахов, эмоциональное возбуждение, закрытую дверь, смену внимания и изменение атмосферы дома, сообщил РИАМО психолог Родион Чепалов.

«Для собаки или кошки это может выглядеть как игра, конфликт, странный ритуал или ситуация, где „в доме что-то происходит“», — сказал Чепалов.

Он добавил, что есть несколько типичных реакций питомцев. Первый тип — игровой: особенно молодые собаки начинают прыгать, лаять, приносить игрушки, потому что воспринимают активность хозяев как приглашение к взаимодействию.

«Второй — тревожный: животное пугается необычных звуков и пытается вмешаться или успокоить хозяина. Третий — контролирующий или ревнивый тип. Такое чаще бывает у очень привязанных собак, которые плохо переносят потерю внимания и пытаются физически вклиниться между людьми. У кошек чаще встречается любопытство и реакция на закрытые двери», — уточнил психолог.

По его словам, у животного должно быть понимание: у людей есть свои зоны, правила и моменты, в которые оно не вмешивается. Команды «место», «лежать», «нельзя» полезны не только для бытового удобства, но и для психологического ощущения порядка. Если собака знает, что у нее есть собственное место и что хозяин спокойно, уверенно управляет ситуацией, уровень хаоса обычно снижается.

Проблемы, по мнению специалиста, чаще возникают там, где правила для питомца постоянно меняются. Например, сегодня собаке разрешают спать с хозяевами, завтра запрещают, а потом снова зовут. Или животное привыкает, что любой лай сразу привлекает внимание. Тогда питомец начинает воспринимать себя как центр всех событий дома и буквально диктовать свои правила.

«Научить питомца спокойнее реагировать обычно можно через последовательность и ритуалы. Например, перед закрытием двери отправлять собаку на лежанку, давать команду „место“, поощрять спокойствие лакомством или игрушкой. Важно, чтобы хозяева сами были спокойны и уверены, а не суетились и не кричали. Животные очень чувствуют эмоциональную иерархию: когда человек ведет себя как взрослый лидер, питомцу обычно становится психологически легче, потому что мир снова становится понятным и предсказуемым», — пояснил Чепалов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.