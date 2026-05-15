Каторов: участник «Героев Подмосковья» погрузился в работу Ленинского округа

Глава Ленинского городского округа Московской области Станислав Каторов, который стал наставником участника программы «Герои Подмосковья» Вадима Свистунова, рассказал РИАМО о сотрудничестве с ним. По словам Каторова, с самого начала между ними сложилась очень позитивная коммуникация.

Станислав Каторов пояснил, что Вадим Свистунов присутствовал на большом количестве совещаний, видеоконференций с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, выездных администрациях и встречах с жителями. Это позволило участнику программы погрузиться в работу муниципалитета с разных сторон, понять, чем живут люди и где именно нужна помощь.

Каторов отметил, что Свистунов активно участвовал в обсуждениях, предлагал свои идеи и помогал с позиции жителя округа.

«А это, в свою очередь, помогало и нам: такая обратная связь от тех, для кого принимаются решения, очень ценна», — рассказал Каторов.

О программе

Фото - © Медиасток.рф

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.