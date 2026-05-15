В Алтайском крае подозреваемый в убийстве подростка записал видео с его телом

В Алтайском крае 22-летний мужчина после убийства 15-летнего подростка записал видео с телом погибшего. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, сообщает kp.ru .

Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 апреля 2026 года в одном из сел Красногорского района. В доме 40-летнего местного жителя 22-летний мужчина избил и нанес ножевые ранения 15-летнему подростку. От полученных травм несовершеннолетний скончался.

После преступления подозреваемый записал видео, на котором показал тело погибшего.

«Вон друган мой спит, а вот я — получается», — говорит мужчина, переводя камеру на помещение. Затем добавляет: «Вот труп лежит. Готовый».

По данным следствия, в крови подростка обнаружили значительную дозу алкоголя. Следователи считают, что конфликт произошел во время распития спиртного: подросток нецензурно высказался в адрес одного из мужчин, после чего получил ножевые ранения.

В рамках дела 40-летний хозяин дома проходит свидетелем. В Сети также распространились записи, на которых его избивают неизвестные. Предположительно, это могло быть связано с гибелью подростка, однако официального подтверждения этому нет.

Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону расследует уголовное дело. Подозреваемый задержан и дал признательные показания. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

