Мастерская в Выхино восстановила керамику станций метро

Реставраторы воссоздают плитку и панно в метро Москвы с точностью до полутона

Вагоноремонтный комплекс «Выхино» выпускает керамику для реставрации исторических станций Московского метрополитена. Мастера подбирают оттенки и фактуры так, чтобы замена была незаметной, сообщает «Вечерняя Москва» .

Многие станции метро являются объектами культурного наследия, и их отделка требует точного восстановления. Вибрация поездов и перепады влажности приводят к трещинам и отслоению плитки, поэтому поврежденные элементы заменяют копиями.

Заместитель начальника отдела по работе с объектами культурного наследия Александр Каженцев рассказал, что специалисты выезжают на станции и обследуют каждый фрагмент. На «Красносельской» им пришлось подбирать тон керамики для сложного панно из мрамора и плитки, где каждый элемент имеет свой оттенок.

В мастерской используют два метода: покрывают глазурью готовые заготовки или лепят детали с нуля из шамотной массы. Главный технолог Елена Кокшарова пояснила, что при создании фигурных элементов учитывают усадку глины до 8 процентов, печатают модель на 3D‑принтере и делают гипсовую форму.

Финишный обжиг проходит при 900–950 градусах и длится несколько часов, затем печь остывает около 16 часов. Оттенок глазури подбирают в ходе серии тестов — на это уходит от двух до десяти обжигов.

Сейчас мастерская восстанавливает панно Евгения Лансере «Метростроевцы» на станции «Комсомольская». Специалисты уже оцифровали 700 фрагментов и проводят многочисленные испытания, чтобы максимально точно передать цвет и фактуру оригинала.

